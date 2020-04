Lando Norris: “iRacing é um simulador, F1 2019 é terrível…”

Na falta de corridas reais, devido à pandemia coronavírus (COVID-19), são muitos os pilotos que têm ocupado o seu tempo com as corridas virtuais, sendo que Lando Norris é um dos mais participativos. Já Max Verstappen, outro piloto com grande histórico no virtual, tem sido mais seletivo comparado com Norris e o britânico explica porquê.

“O iRacing é um programa de simulação, dá-te melhor sensação ao volante e é mais realístico. Quanto às afinações também é mais parecido com um simulador. Já o F1 2019 e o Gran Turismo são terríveis. Não sentes que estás num carro, ele derrapa por todos os lados. Por isso, é terrível e ninguém quer isso.”

“Por essa razão é que o Max também não corre no F1. Eu não recomendaria os jogos da Fórmula 1 a corredores sérios. Recomendaria o iRacing ou o rFactor.”