Depois de uma batalha intensa até à última volta, a glória pertenceu a Lando Norris, o novo ‘monarca’ da Fórmula 1, pelo menos por um ano, e entre os muitos festejos, não podia faltar também a nova Primeira-Dama do Mundial de F1, Margarida Corceiro, um ‘cargo’ que continua falar português depois de vários anos de Kelly Piquet, companheira de Max Verstappen.

Lando Norris festeja com a nova ‘Primeira-Dama’ da Fórmula 1