Lando Norris é o novo Campeão do Mundo de F1: “Foi um prazer e uma honra correr contra eles”

Lando Norris sagrou-se Campeão do Mundo de Fórmula 1, tornando-se apenas o 35º piloto na história a alcançar o maior prémio do automobilismo. Após a corrida decisiva, Norris, visivelmente emocionado, descreveu a conquista como o culminar de uma “longa jornada”.

Numa entrevista imediata após a vitória, Norris não conteve as lágrimas, expressando uma profunda gratidão.

Agradecimentos: O piloto da McLaren fez questão de agradecer à equipa — “todos na McLaren” — e, em particular, aos seus pais, destacando-os como os principais apoiantes desde o início da sua carreira.

Emoção Pessoal: Questionado sobre a sua emoção, Norris, com um sorriso, auto-depreciou-se ligeiramente (“Pareço um perdedor”), ao que David Coulthard respondeu prontamente: “Pareces um vencedor para mim.”

Destaques da época e Rivalidade

Reconhecimento dos Oponentes: Norris fez questão de felicitar os seus principais rivais, Max Verstappen e Oscar Piastri, descrevendo-os como os seus “dois maiores competidores” durante toda a época. Afirmou que foi “um prazer e uma honra” correr contra ambos e que “aprendeu muito” com eles.

Estratégia de Corrida: Confrontado com a questão de ter evitado riscos na corrida final para garantir o título, Norris revelou que a abordagem foi mista, mantendo a pressão até às últimas voltas. “Não se pode não pensar nisso,” disse, mas sublinhou que a sua equipa sabia que a corrida era longa e que tinham de “continuar a lutar até ao fim” face à pressão de Verstappen e Piastri.

Orgulho na Equipa: Com nove anos de ligação à McLaren, atravessando “momentos difíceis e muitos momentos bons”, Norris sentiu que estava na hora de “devolver algo” à equipa. Esta é a primeira conquista de um Campeonato de Pilotos para a McLaren em muitos anos. O novo campeão expressou orgulho por ter cumprido a sua parte, sentindo-se “ainda mais orgulhoso por todos” os que esperavam por este momento.

