No final da corrida em Yas Marina, assistiu-se à simbólica ‘passagem de testemunho’: Max Verstappen foi um dos primeiros a felicitar Lando Norris, num gesto de desportivismo que marca o fim ou uma interrupção de um reinado e o início da era do novo Campeão do Mundo.

Lando Norris e Max Verstappen: De campeão para campeão…