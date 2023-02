F1, Lando Norris: “Continuarei a trabalhar arduamente” | AutoSport

Lando Norris tem um novo companheiro de equipa, o terceiro desde que se estreou na Fórmula 1 pela McLaren. O piloto britânico está mais maduro e depois da árdua habituação ao monolugar de 2022, com todas as alterações que surgiram em resultado do regulamento técnico, espera estar mais à vontade desde o início com o carro de 2023, o MCL60, num ano importante para a equipa McLaren.

“Estou ansioso por voltar à pista e ao volante do MCL60 pela primeira vez. O novo carro parece ótimo, e todos os envolvidos na construção desempenharam um papel importante”, afirmou Norris. “Este é o meu quinto ano na Fórmula 1 e espero continuar o bom momento positivo para a nova temporada, após um ano de corridas sob a nova era de regulamentos. Tem sido um bom desafio adaptação a essas alterações e sinto que estou numa boa posição para continuar a melhorar como piloto. Tenho apreciado a minha viagem com a equipa até agora e estar envolvido no 60º aniversário da McLaren é um privilégio. Continuarei a trabalhar arduamente ao lado de Oscar ao longo deste ano memorável, enquanto procuramos maximizar as oportunidades de somar pontos”.

Lando Norris vai iniciar a sua quinta temporada com a McLaren depois de ter alcançado o seu sexto pódio na F1 no Grande Prémio da Emilia Romagna em 2022.