Lando Norris: “concretizei o sonho daquele rapaz de seis anos que via as corridas na TV e dizia: quero fazer isto”
Lando Norris coroou uma temporada extraordinária ao conquistar o seu primeiro título mundial de Fórmula 1, após um duelo intenso com Max Verstappen e o seu colega de equipa, Oscar Piastri.
O britânico garantiu o campeonato ao terminar em terceiro lugar na última corrida do ano, em Abu Dhabi, resultado suficiente para assegurar os pontos necessários para o título.
Numa longa entrevista com Lawrence Barretto, do F1.com, Norris revelou ainda estar a assimilar a conquista: “Concretizei o sonho daquele rapaz de seis anos que via as corridas na televisão e dizia: quero fazer isto. É incrível”, afirmou, entre sorrisos.
Superação e consistência após arranque difícil
O início do campeonato foi promissor, com Norris a vencer na Austrália, mas uma fase de menor rendimento e o forte desempenho de Piastri deixaram-no a 34 pontos do líder a meio da época. A viragem surgiu com vitórias cruciais em Mónaco, Silverstone, México e Brasil, recuperando terreno e assumindo o comando da classificação nas rondas finais.
Segundo o piloto, a recuperação exigiu “fazer melhor do que nunca”, apoiado pelo trabalho conjunto com engenheiros e técnicos da McLaren. “Foram meses de muito trabalho, de entender como podia ser mais eficiente e tirar mais de mim próprio e da equipa”, explicou. “Muitos anos com a McLaren, altos e baixos. Mas este ano consegui agradecer por tudo isso de uma só vez, com o título de construtores e com o título de pilotos. Não sei quando é que isso vai realmente assentar. Se queres a verdade, fui à casa de banho. Foi a primeira vez que estive um pouco sozinho, num momento calmo e silencioso. E pensei: ‘eu consegui, eu consegui, eu consegui!’”
Um título decidido por dois pontos
A luta pelo campeonato prolongou-se até à última corrida, com Verstappen e Piastri a reduzirem distâncias após duas desclassificações da McLaren em Las Vegas e um erro estratégico no Qatar. A margem final de Norris sobre Verstappen foi de apenas dois pontos, diferença que o próprio reconheceu ter sido influenciada por conselhos de figuras como Sebastian Vettel e Casey Stoner: “Essas palavras de encorajamento nos momentos certos fizeram toda a diferença”, revelou Norris, que destacou também o papel dos rivais: “Max e Oscar tornaram a minha vida um inferno este ano, mas foram eles que me fizeram evoluir.”
McLaren regressa ao topo duas décadas depois
Com este resultado, a McLaren regressa aos títulos mundiais de pilotos pela primeira vez desde Lewis Hamilton, em 2008. O triunfo de Norris confirma o renascimento da equipa de Woking e reforça as expectativas para 2026, ano em que o britânico tentará defender o título sob o novo regulamento técnico da Fórmula 1.
FOT McLaren e F1 Exhibition/Madrid
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI