Lando Norris: “concretizei o sonho daquele rapaz de seis anos que via as corridas na TV e dizia: quero fazer isto”

Lando Norris coroou uma temporada extraordinária ao conquistar o seu primeiro título mundial de Fórmula 1, após um duelo intenso com Max Verstappen e o seu colega de equipa, Oscar Piastri.

O britânico garantiu o campeonato ao terminar em terceiro lugar na última corrida do ano, em Abu Dhabi, resultado suficiente para assegurar os pontos necessários para o título.

Numa longa entrevista com Lawrence Barretto, do F1.com, Norris revelou ainda estar a assimilar a conquista: “Concretizei o sonho daquele rapaz de seis anos que via as corridas na televisão e dizia: quero fazer isto. É incrível”, afirmou, entre sorrisos.

Superação e consistência após arranque difícil

O início do campeonato foi promissor, com Norris a vencer na Austrália, mas uma fase de menor rendimento e o forte desempenho de Piastri deixaram-no a 34 pontos do líder a meio da época. A viragem surgiu com vitórias cruciais em Mónaco, Silverstone, México e Brasil, recuperando terreno e assumindo o comando da classificação nas rondas finais.

Segundo o piloto, a recuperação exigiu “fazer melhor do que nunca”, apoiado pelo trabalho conjunto com engenheiros e técnicos da McLaren. “Foram meses de muito trabalho, de entender como podia ser mais eficiente e tirar mais de mim próprio e da equipa”, explicou. “Muitos anos com a McLaren, altos e baixos. Mas este ano consegui agradecer por tudo isso de uma só vez, com o título de construtores e com o título de pilotos. Não sei quando é que isso vai realmente assentar. Se queres a verdade, fui à casa de banho. Foi a primeira vez que estive um pouco sozinho, num momento calmo e silencioso. E pensei: ‘eu consegui, eu consegui, eu consegui!’”

Um título decidido por dois pontos

A luta pelo campeonato prolongou-se até à última corrida, com Verstappen e Piastri a reduzirem distâncias após duas desclassificações da McLaren em Las Vegas e um erro estratégico no Qatar. A margem final de Norris sobre Verstappen foi de apenas dois pontos, diferença que o próprio reconheceu ter sido influenciada por conselhos de figuras como Sebastian Vettel e Casey Stoner: “Essas palavras de encorajamento nos momentos certos fizeram toda a diferença”, revelou Norris, que destacou também o papel dos rivais: “Max e Oscar tornaram a minha vida um inferno este ano, mas foram eles que me fizeram evoluir.”

McLaren regressa ao topo duas décadas depois

Com este resultado, a McLaren regressa aos títulos mundiais de pilotos pela primeira vez desde Lewis Hamilton, em 2008. O triunfo de Norris confirma o renascimento da equipa de Woking e reforça as expectativas para 2026, ano em que o britânico tentará defender o título sob o novo regulamento técnico da Fórmula 1.

FOT McLaren e F1 Exhibition/Madrid