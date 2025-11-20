Lando Norris celebra 150 corridas na McLaren e F1: “ganhar em Silverstone, foi o meu maior orgulho”
Lando Norris completa este fim de semana em Las Vegas, 150 Grandes Prémios de Fórmula 1, com a McLaren e elege a vitória em Silverstone como o ponto alto da carreira. Piloto britânico reflete sobre conquistas e desafios.
Lando Norris, piloto da McLaren, assinala em 2025 o marco das 150 corridas na Fórmula 1, todas ao serviço da mesma equipa britânica. Na conferência de imprensa, o britânico declarou: “É uma grande conquista, igualar David Coulthard em número de corridas com a McLaren. Sempre foi o meu sonho competir na Fórmula 1 e atingir esta marca é incrível.”
Norris destaca Silverstone 2025 como o momento mais especial da carreira: “Ganhar em casa, em Silverstone, foi o meu maior orgulho. Estar no pódio com os meus pais, a equipa e os fãs foi um momento que me fez sentir no topo do mundo e relembrar a infância.”
Sobre os momentos menos bons, Norris admite que “há sempre fases difíceis na vida de um piloto, mas isso faz parte do percurso.” Apesar dos desafios, o britânico mostra-se confiante e motivado para continuar a marcar a história da McLaren no campeonato.
FOTO Phillippe Nanchino/MPSA
