Kimi Raikkonen – Piloto do dia | AutoSport

Nem sequer chegou a meio da corrida de Yas Marina, já que o seu Alfa Romeo sucumbiu com problemas técnicos, mas esta não foi uma corrida qualquer para Kimi Raikkonen, foi a última corrida da longa e ilustre carreira do campeão mundial de F1 de 2007. Existia uma corrente na internet para nomear Kimi Raikkonen como Piloto do Dia e foi exatamente isso que sucedeu. O finlandês é tão querido dos adeptos que não nos admiramos que nas primeiras corridas de 2022 continue a ser votado como Piloto do dia…

Kimi Raikkonen – 42,8%

Sergio Perez – 21.5%

Lewis Hamilton – 10,9%

Max Verstappen – 7.6%

Valtteri Bottas – 4,9%