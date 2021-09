Kimi Raikkonen ‘despede-se’ da F1 no final deste ano | AutoSport

Kimi Raikkonen anunciou hoje que vai terminar a sua carreira na Fórmula 1 no final desta temporada de 2021.

Depois mais de 20 anos, o finlandês revelou a notícia, hoje, no seu Instagram com um lacónico, “That’s it!” “É isto. Esta será a minha última temporada na Fórmula 1. Esta é uma decisão que tomei durante o inverno passado. Não foi uma decisão fácil, mas depois desta temporada é tempo de coisas novas. Embora a temporada ainda esteja a decorrer, quero agradecer à minha família, a todas as minhas equipas, a todos os envolvidos na minha carreira nas corridas e especialmente a todos vós, adeptos, que sempre torceram por mim durante todo este tempo.

A Fórmula 1 pode chegar ao fim para mim, mas há muito mais na vida que eu quero experimentar, e desfrutar. Vemo-nos por aí depois de tudo isto! Sinceramente, Kimi”.

Já se esperava que este fosse o último ano de Kimi Raikkonen, vários sinais durante o ano permitiram perceber isso, pelo que agora resta saber quem irá ocupar o seu lugar. Provavelmente outro finlandês, Valtteri Bottas, que deverá ser substituído por George Russell na Mercedes. Por outro lado, hoje surgiu também o rumor que Antonio Giovinazzi pode perder o lugar para Nyck de Vries, ainda que essa seja uma situação a ver.

Recorde-se que Kimi Raikkonen estreou-se na F1 com a Sauber em 2001, rumou à McLaren em 2022 para o lugar de Mika Hakkinen, ficando na equipa até 2006, rumando à Ferrari em 2007 onde foi Campeão do Mundo de Fórmula 1, batendo Lewis Hamilton e Fernando Alonso por um ponto, na última corrida do ano no Brasil. Esteve na Ferrari até 2009, rumando aos ralis em 2010 e 2011. Regressou com a Lotus em 2012, ficou com a equipa até 2013, antes do regresso à Ferrari onde ficou até 2018. Daí para cá, Alfa Romeo, sendo 2021 o seu último ano na disciplina, duas décadas depois.