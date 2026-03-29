Kimi Antonelli vence GP do Japão e assume liderança do Mundial de F1: “tive sorte com o Safety Car”

Kimi Antonelli venceu o Grande Prémio do Japão e assumiu a liderança do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, destronando o seu colega de equipa da Mercedes, George Russell. O piloto italiano, de apenas 19 anos, consolidou a sua ascensão meteórica ao tornar-se o primeiro adolescente a conquistar duas vitórias consecutivas e o mais jovem de sempre a liderar o Mundial de Pilotos.

Oscar Piastri, piloto da McLaren, terminou em segundo lugar, a 13 segundos do vencedor, depois de uma corrida marcada pela entrada do Safety Car num momento que acabou por comprometer a sua estratégia, após o acidente de Ollie Bearman (Haas). Apesar do revés, o australiano assinou um fim de semana sólido e recuperou confiança após um início de temporada discreto.

Vitória condicionada pelo Safety Car

Antonelli reconheceu que a vitória foi favorecida pelas circunstâncias. «Fui sortudo com o Safety Car, mas o ritmo no final foi inacreditável», afirmou o jovem da Mercedes via rádio logo após cortar a meta. No entanto, o seu desempenho nas voltas finais, particularmente com os pneus duros, confirmou a superioridade do monolugar germânico e o seu crescente à-vontade sob pressão.

O piloto relatou ainda algumas dificuldades na partida. «Tive um arranque terrível, preciso de perceber o que aconteceu. Posso praticar mais as largadas, porque tem sido um ponto fraco este ano», admitiu. Depois da neutralização do Safety Car, Antonelli aproveitou a oportunidade para assumir o comando e nunca mais olhou para trás. «Na segunda fase da corrida, senti-me muito bem com o carro. Estou bastante satisfeito com isso», destacou.

Liderança precoce, mas prudente

Apesar da liderança no campeonato após três rondas, o jovem mantém os pés bem assentes no chão. «Sabe muito bem, mas é demasiado cedo para pensar no título. Estamos no bom caminho», sublinhou Antonelli, cuja maturidade contrasta com a idade.

Com esta vitória, a Mercedes soma três triunfos consecutivos no início da temporada, reforçando o seu regresso à luta pelos títulos após anos de domínio da Red Bull.