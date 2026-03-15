Kimi Antonelli emociona-se com a 1ª vitória na F1: “Quis trazer a Itália de volta ao topo”

Jovem italiano cumpre promessa e devolve Itália ao topo com triunfo histórico em Xangai

O piloto italiano Kimi Antonelli viveu este domingo um momento inesquecível ao conquistar a sua primeira vitória na Fórmula 1 no Grande Prémio da China. Visivelmente emocionado, o jovem da Mercedes não conteve as lágrimas após cruzar a linha de meta, dedicando o triunfo à equipa e ao seu país.

“Estou sem palavras. Estou prestes a chorar, para ser sincero. Muito obrigado à minha equipa — ajudaram-me a concretizar este sonho”, afirmou Antonelli, comovido, poucos minutos depois de sair do carro.

“Quis trazer a Itália de volta ao topo”

Antonelli, que no dia anterior havia prometido “trazer a Itália de volta ao topo”, cumpriu o objetivo e reconheceu a importância simbólica da vitória para os adeptos italianos e para a própria Mercedes: “Disse ontem que queria mesmo devolver a Itália ao topo e conseguimos hoje”, destacou o piloto de 19 anos. “Mesmo que quase me tenha dado um ataque de coração no final com um pequeno erro e um ‘flat spot’, foi uma boa corrida.”

O incidente a que Antonelli se refere ocorreu nas voltas finais, quando bloqueou os pneus numa travagem, comprometendo momentaneamente o controlo do carro. Ainda assim, manteve a liderança até ao fim, confirmando um desempenho sólido e maduro.

Antonelli elogia Russell e projeta o futuro

No final, o italiano reservou palavras de apreço para o colega de equipa George Russell, de quem diz ter aprendido muito neste início de época: “Estamos apenas no começo e continuamos a trabalhar. O George é um piloto incrível, muito forte em todos os aspetos, e vai ser preciso muito para o bater”, admitiu Antonelli. “Mas é uma grande oportunidade trabalhar com ele, tenho aprendido bastante.”

Motivado pela primeira vitória, o jovem piloto garante manter os pés assentes na terra e aponta já ao futuro: “Olho para cada corrida individualmente e veremos onde estaremos no final do ano.”