Kimi Antonelli emociona-se com a 1ª vitória na F1: “Quis trazer a Itália de volta ao topo”
Jovem italiano cumpre promessa e devolve Itália ao topo com triunfo histórico em Xangai
O piloto italiano Kimi Antonelli viveu este domingo um momento inesquecível ao conquistar a sua primeira vitória na Fórmula 1 no Grande Prémio da China. Visivelmente emocionado, o jovem da Mercedes não conteve as lágrimas após cruzar a linha de meta, dedicando o triunfo à equipa e ao seu país.
“Estou sem palavras. Estou prestes a chorar, para ser sincero. Muito obrigado à minha equipa — ajudaram-me a concretizar este sonho”, afirmou Antonelli, comovido, poucos minutos depois de sair do carro.
“Quis trazer a Itália de volta ao topo”
Antonelli, que no dia anterior havia prometido “trazer a Itália de volta ao topo”, cumpriu o objetivo e reconheceu a importância simbólica da vitória para os adeptos italianos e para a própria Mercedes: “Disse ontem que queria mesmo devolver a Itália ao topo e conseguimos hoje”, destacou o piloto de 19 anos. “Mesmo que quase me tenha dado um ataque de coração no final com um pequeno erro e um ‘flat spot’, foi uma boa corrida.”
O incidente a que Antonelli se refere ocorreu nas voltas finais, quando bloqueou os pneus numa travagem, comprometendo momentaneamente o controlo do carro. Ainda assim, manteve a liderança até ao fim, confirmando um desempenho sólido e maduro.
Antonelli elogia Russell e projeta o futuro
No final, o italiano reservou palavras de apreço para o colega de equipa George Russell, de quem diz ter aprendido muito neste início de época: “Estamos apenas no começo e continuamos a trabalhar. O George é um piloto incrível, muito forte em todos os aspetos, e vai ser preciso muito para o bater”, admitiu Antonelli. “Mas é uma grande oportunidade trabalhar com ele, tenho aprendido bastante.”
Motivado pela primeira vitória, o jovem piloto garante manter os pés assentes na terra e aponta já ao futuro: “Olho para cada corrida individualmente e veremos onde estaremos no final do ano.”
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