Kick Sauber: sai Valtteri Bottas, entra Gabriel Bortoleto

Está decidido. Valtteri Bottas e Guanyu Zhou não renovam os seus contratos com a Kick Sauber e o brasileiro Gabriel Bortoleto é a opção da Audi/Sauber.

A decisão da equipa levou algum tempo, ao contrário do que sucedeu com Nico Hulkenberg, que há muito tempo foi confirmado na equipa para 2025. Agora, a decisão recai num piloto mais jovem, alinhado-se dessa forma com os planos da futura equipa, a Audi.

Para Valtteri Bottas é o fim de uma era, deixa a Fórmula 1 – quase certamente – após uma longa trajetória, iniciada em 2013. O finlandês demonstra interesse em continuar na Fórmula 1, mesmo após a saída da Sauber, a sua experiência pode ser bem aproveitada num futuro próximo, como já sucedeu nos últimos anos com vários outros pilotos, mas agora a oportunidade é para os jovens e para Gabriel Bortoleto. O jovem piloto que está ligado à McLaren terá a sua primeira oportunidade na categoria máxima do desporto automóvel, e a McLaren já tinha revelado publicamente por intermédio de Andrea Stella que não iria prender o jovem, mas sim libertá-lo para correr pela Sauber.

Já a jovem promessa chega à Fórmula 1 como um dos pilotos em destaque na Fórmula 2.

Tal como deve ser sempre…

Desta forma, assistimos a uma mudança de rumo na Sauber, com a equipa a virar-se para um novo ciclo, agora com pilotos mais jovens, com a Sauber a demonstrar claramente confiança no potencial de Bortoleto que vai fazer dupla com Nico Hulkenberg no próximo ano.

Aparentemente, a decisão foi tomada pelo novo chefe da equipa, Mattia Binotto, que preferiu a juventude de Bortoletto em vez da experiência de Bottas, que pode agora voltar à Mercedes como piloto de reserva.