Kick Sauber: Bortoleto ofuscou Hulkenberg no GP da Bélgica de F1

Após um desempenho notável em Silverstone, o fim de semana revelou-se menos favorável para Nico Hulkenberg. Em contraste, Gabriel Bortoleto demonstrou uma forma impressionante, superando o seu colega de equipa tanto na qualificação para a corrida Sprint, na própria Sprint, na qualificação principal e na corrida.

Chegou mesmo a haver uma ordem de equipa para que Hulkenberg cedesse a posição a Bortoleto, sublinhando o domínio deste último. Embora Bortoleto tenha tido um fim de semana excecional e se tenha mostrado forte ao longo da temporada, esperava-se que Hulkenberg não ficasse tão claramente em segundo plano.

Fim de demana misto para a Kick Sauber

A corrida começou de forma invulgar, com um atraso significativo devido às condições meteorológicas adversas.

A estratégia de Nico Hulkenberg, que incluiu uma paragem nas boxes no momento ideal para trocar para pneus médios, permitiu-lhe inicialmente ultrapassar o seu colega de equipa e entrar na zona de pontuação. No entanto, o ritmo de Bortoleto parecia superior, levando a Kick Sauber a inverter as posições dos pilotos. A partir desse momento, Bortoleto não conseguiu alcançar Lawson, mas manteve uma confortável nona posição. Hulkenberg, por sua vez, optou por uma segunda paragem nas boxes, uma decisão que o fez perder tempo no trânsito e o impediu de recuperar os pontos. Apesar de ter ultrapassado Tsunoda no final, o tempo esgotou-se para regressar à zona pontuável.

O que disseram os pilotos

Nico Hulkenberg (12.º Lugar): “Foi uma corrida bastante atípica desde o início, com uma espera de mais de uma hora após a primeira volta de formação para que as condições meteorológicas melhorassem. Ficar a apenas um segundo dos pontos no final é, obviamente, desapontante. Tivemos de fazer uma segunda paragem a cerca de 11 voltas do fim, pois os meus pneus dianteiros estavam a degradar-se significativamente e estava a ter problemas de bloqueio e subviragem na frente. Manter-me em pista não era uma opção, especialmente com a nossa configuração de maior carga aerodinâmica em comparação com Pierre Gasly, que usava menos carga. Optámos pela paragem e tentámos lutar, mas infelizmente não resultou. Dito isto, o nosso ritmo foi decente e fizemos progressos. O Gabi conquistou pontos valiosos, o que é importante para o Campeonato de Construtores. Mais uma vez, mostrámos que somos competitivos no meio do pelotão, e isso é um aspeto positivo enquanto nos dirigimos para Budapeste no próximo fim de semana.”

Gabriel Bortoleto (9.º Lugar): “Estou feliz por ter regressado ao top 10 hoje. As condições foram bastante desafiadoras, com um início molhado e a pista a secar sempre a tornar as coisas imprevisíveis, mas mantivemo-nos focados, tomámos as decisões certas e conseguimos levar o carro para casa na nona posição. No geral, estou satisfeito com o desenrolar da corrida: sinto que extraímos tudo o que podíamos do nosso monolugar. O nosso ritmo foi sólido durante todo o fim de semana, e isso é um mérito de toda a equipa por me ter dado um carro que se sentiu bem em todas as sessões. Claro, como piloto, queremos sempre lutar por posições mais altas na grelha, mas este foi um resultado sólido e mais um bom passo em frente. Marcámos mais dois pontos, e isso dá-me um impulso extra de confiança para a próxima ronda em Budapeste, daqui a poucos dias. Sinto que estamos a mover-nos na direção certa e estou entusiasmado por continuar a lutar e terminar a primeira metade da minha temporada de estreia em alta.”

A visão do Diretor de Equipa, Jonathan Wheatley: “A corrida foi significativamente adiada após a chuva intensa antes do início, o que gerou muito debate em torno da escolha dos pneus. No final, assim que arrancámos, as condições tornaram as coisas relativamente simples. Ambos os pilotos tiveram bons arranques e geriram bem as suas voltas iniciais. O Gabi, mais uma vez, teve um desempenho impecável. Foi consistente durante todo o fim de semana, em todas as sessões de treinos, na Sprint e durante a corrida de hoje. Terminar em nono lugar significa pontos pela quinta corrida consecutiva, o que é uma grande conquista e um mérito do trabalho árduo de todos na fábrica e na pista. A corrida do Nico revelou-se mais desafiadora. À medida que o seu ritmo começou a diminuir na segunda metade da corrida, tornou-se claro que a estratégia original de uma só paragem o deixaria exposto, por isso tomámos a decisão de o chamar uma segunda vez. Infelizmente, ele regressou atrás do Ocon, o que significou perda de tempo no trânsito, e não conseguimos maximizar a estratégia como planeado. Estas são o tipo de decisões que são sempre mais fáceis de avaliar em retrospetiva, e vamos revê-las cuidadosamente na fábrica. No geral, foi mais um fim de semana encorajador para a equipa, e vamos procurar levar este impulso para a Hungria.”

O Grande Prémio da Hungria, em Budapeste, que se segue, será crucial para a Kick Sauber consolidar o seu progresso no meio do pelotão. A capacidade de Gabriel Bortoleto em pontuar consistentemente, combinada com a procura de Nico Hulkenberg por um desempenho mais estável, será fundamental para a equipa garantir uma posição mais forte no Campeonato de Construtores.