Kevin Magnussen: “Se tivesse um Mercedes ou um Red Bull” regressava à F1 | AutoSport

O recém vencedor da corrida de Detroit do IMSA, Kevin Magnussen afirmou à Autoweek que apenas reconsideraria um regresso à F1, com um Mercedes ou um Red Bull, numa altura em que voltou a sentir a alegria de competir.

“Se tivesse um Mercedes ou um Red Bull, não diria não. Não creio que muitos pilotos de corridas o fizessem, mas isso não vai acontecer. Como disse antes, estou muito, muito contente com a oportunidade que tive na Fórmula 1. Não são muitas as pessoas que conseguem ter tantos anos na Fórmula 1. Estou super feliz com isso e tive algumas grandes experiências. Dito isto, sinto uma nova motivação, e sinto que é novamente divertido”.

Mesmo não querendo voltar à F1, Magnussen sente pena pela situação da antiga equipa, a Haas.

“Sinto pena por eles. São pessoas fantásticas. Tenho muitos amigos e são como que familiares para mim, por isso sinto muito por eles. Mas tenho a certeza que vai melhorar, quando estas novas regras entrarem. Haverá uma reinicio de basicamente todas as equipas. Claro que ainda vão ser as grandes equipas na frente, mas espero que seja um pouco mais próximo”.