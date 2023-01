Ken Block quase testou um F1 | AutoSport

O mundo do automobilismo perdeu hoje uma das suas estrelas. Ken Block faleceu vítima de um acidente numa moto de neve e os fãs de corridas e de desporto motorizado lamentam a perda de um ícone do desporto.

Ficam para a história os momentos que Block proporcionou e os que não aconteceram. Como o teste com um F1 que quase aconteceu, numa história contada pelo autosport.com. Corria o ano de 2011 e a Pirelli tinha acabado de entrar no Grande Circo como fornecedora oficial de pneus. A marca italiana tinha uma relação próxima com Block e viu na estrela americana uma boa oportunidade de dar visibilidade à sua chegada à F1, numa altura em que a competição era mais cinzenta e menos entusiasmante do ponto de vista do marketing.

O carro escolhido foi o TF109 da Toyota, na altura com dois anos, que seria usado para a Pirelli desenvolver os seus pneus. E foi acertada uma data, com a Pirelli a planear um teste de três dias em Monza, em agosto de 2011. Nos dois primeiros dias de teste, Lucas di Grassi faria o trabalho de pneus, antes de entregar o carro a Ken Block no último dia.

A ideia seria Block experimentar as sensações de um F1 e, talvez fazer uma acrobacia ou outra. O problema surgiu quando se sentou no monolugar. Apesar de a sua altura não ser muito diferente da de outros pilotos, a Toyota tinha desenhado o carro para Jarno Trulli e Timo Glock, muito mais baixos do que Block, do alto do seu metro e oitenta e três. O problema estava nas pernas do americano que, por serem demasiado compridas, bloqueavam o movimento do volante. Foram tentadas várias soluções, sem sucesso e a Pirelli tentou encontrar outro carro de gerações passadas, mas também ser conseguir. O teste não aconteceu e perdeu-se assim uma oportunidade de tentar algo diferente.

Como curiosidade, na altura, a Pirelli teve dificuldades em arranjar um passe para Block no GP do Canadá, pois a F1 não considerava uma celebridade digna de ter acesso ao Grande Circo… outros tempos.

O teste não aconteceu, mas fica a história da primeira tentativa de apimentar a F1, por parte da Pirelli, com aquele que viria a ser um dos incontornáveis nomes do automobilismo. Block não testou um F1, mas fez história de outras formas.