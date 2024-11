Kalle Rovanperä testou Fórmula 1 da Red Bull

Não foi o primeiro e não há-de ser o último: Kalle Rovanpera testou um Fórmula 1 da Red Bull na Áustria. O carro não é atual, mas o som vale pela diferença. Veja o vídeo no final…

Não é, nem de perto, o primeiro piloto do WRC a pilotar um carro de F1, por exemplo Colin McRae, Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, o caminho inverso também foi feito, por Martin Brundle, que conduziu o Subaru Impreza WRC de McRae, e mesmo em competição, com Kimi Räikkönen e Robert Kubica como os mais notáveis. O Campeão do Mundo de F1 de 2007, Kimi Raikkonen estreou-se no WRC no Rali da Finlândia de 2009 com um Fiat Abarth Grande Punto S2000, e ainda era piloto da ferrari na F1.

Em 2010, Räikkönen passou a competir nos ralis a tempo inteiro como parte da equipa Citroën Junior, conduzindo um C4 WRC4, continuou a competir nos ralis em 2011 com um Citroën DS3 WRC privado, terminando novamente em 10º no campeonato

Depois foi Robert Kubica.com o piloto polaco de F1 a voltar-se para os ralis após um grave acidente em 2011. Fez a sua estreia no WRC no Rali de Portugal de 2013, competindo no WRC2 com um DS3 RRC.

Carlos Reutemann O falecido piloto argentino de F1 teve desempenhos impressionantes nos ralis: Reutemann participou em dois ralis WRC na sua carreira, ambos na Argentina. Terminou em terceiro lugar em ambas as participações, incluindo a sua estreia. A sua segunda subida ao pódio foi num Peugeot 205 T161 do Grupo B.

Heikki Kovalainen venceu o Campeonato Japonês de Ralis de 2022 e fez a sua estreia no WRC no Rali do Japão.

Stéphane Sarrazin, depois da F1, teve uma carreira de sucesso nos ralis, vencendo o título francês de asfalto em 2004.

O pai de Max Verstappen, Jos verstappen, corre no campeonato belga de ralis com um Skoda Fabia.

Fernando Alonso não esteve no WRC, mas competiu no Rali Dakar de 2020, terminando em 13º lugar da geral. Estes cruzamentos entre a F1 e os ralis realçam as diferentes competências necessárias para cada disciplina e normalmente, os pilotos

Agora foi a vez de Kalle Rovanperä, atual bicampeão mundial de rali, que experimentou a emoção de pilotar um carro de Fórmula 1. Antes de pilotar o F1, Rovanperä passou por uma sessão de adaptação do banco e treinou no simulador da Red Bull, antes de rodar com o F1, foi sentindo a rapidez em pista ao começar pelo Fórmula 4 e depois o Fórmula Renault 3.5, antes de pilotar o F1 com o qual realizou cerca de 50 voltas.

Rovanperä destacou as óbvias diferenças significativas entre os dois tipos de carros, como a maior aderência e força G lateral na Fórmula 1, destacando que os carros de rali se movem muito mais a partir da carroçaria enquanto o F1 é uma ‘tábua’ com “uma quantidade incrível de aderência e downforce”, destacando ainda a forma como vai posicionado em cada carro, destacou naturalmente a aderência, revelou Rovanpera que tem corrido também na Porsche Carrera Cup Benelux bem como em eventos de drift.