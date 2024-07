Kalle Rovanperä pode testar F1 com a Red Bull

Em declarações à imprensa finlandesa, Kalle Rovanperä revelou que pode testar um Red Bull de Fórmula 1, confessando conversas com a Red Bull, seu patrocinador, nesse sentido: “Claro que é possível, e já houve planos. Digamos apenas que houve planos para o planear em algum momento. No entanto, nada foi confirmado ainda. A última vez que falámos sobre isso foi na primavera (de 2023). Temos estado a tentar encontrar um espaço no calendário para o encaixar. O melhor cenário seria fazê-lo este ano, mas este ano está a passar rapidamente. Veremos se pode acontecer ainda este ano”, disse Rovanperä que também está de olho no Mundial de Resistência (WEC), o que é bem mais fácil já que a sua equipa, a Toyota tem equipa na competição: “Ainda não posso falar sobre isso, mas corridas em circuito seriam, de facto, uma oportunidade interessante para mim”, disse.

