Juan Pablo Montoya: “Corridas Sprint são o futuro na F1″

Como a grande maioria dos ex-pilotos de Fórmula 1, também Juan Pablo Montoya continua a seguir a disciplina e pelos vistos tem gostado do trabalho da Liberty Media, pois diz que depois da entrada desta na Fórmula 1 a disciplina está bem mais interessante que antes.

“A Fórmula 1 tem estado muito interessante desde que a Liberty chegou. Tem havido muitas mudanças. Se entrarmos no paddock, é chocante como agora é muito mais agradável em comparação com o que sucedia antes”, disse. É tudo mais sociável, as pessoas são muito mais amigáveis” começou por dizer o colombiano que falou também de aspectos competitivos: “Com a chegada da Liberty Media tem sido feito trabalho para equilibrar o plantel, por exemplo as mudanças aerodinâmicas e o teto orçamental. Tudo isto é positivo mas só se mantiverem tudo sob controlo.

Já estive do lado de dentro e por isso tenho a certeza de que as pessoas estão à procura de lacunas. Sempre foi assim, mas acredito que com o tempo vai melhorar. As equipas fazem tudo o que é preciso fazer para vencer.” disse Montoya que tocou ainda num ponto interessante: “Há uma coisa muito importante que está a mudar com as novas gerações, quer nós gostemos ou não. Os tempos de atenção das pessoas estão a ficar cada vez mais curtos. Por isso, não se pode esperar ter pessoas a ver uma corrida na televisão durante duas horas. Pessoas como nós, que amamos o desporto, continuarão a fazê-lo, mas as gerações mais jovens vão ter dificuldades com isso. As corridas de Sprint são o futuro na F1 “.