Josef Newgarden: “Quase impossível ver um piloto americano na F1” | AutoSport

A F1 está a tentar tornar-se ainda mais global tentando chegar a mais mercados. Uma das melhores formas de chegar a novos mercados e reforçar a presença é ter pilotos de determinadas nacionalidades. A entrada de Guanyu Zhou certamente motivou festa nas chefias da F1, pois é uma forma de fidelizar público chinês. Não se pode minimizar esse efeito e basta olhar para o que aconteceu em Espanha, cuja presença da F1 era residual antes de Fernando Alonso tornando-se quase tão forte que o MotoGP depois do sucesso do asturiano. Com isso, a presença de um piloto americano seria muito bem vinda por parte dos responsáveis da F1, mas Josef Newgarden não acredita que isso possa acontecer.“É quase impossível na minha opinião”, diz ele ao podcast do The Race IndyCar. De acordo com o piloto da IndyCar, é necessário passar pelas séries europeias para ter mais hipóteses, mas pode demorar algum tempo até que um piloto da IndyCar apareça na grelha da Fórmula 1 por essa razão. “Ainda é preciso encontrar a atitude política e o apoio do lado europeu para chegar à Fórmula Um. Isso não acontecerá através da IndyCar, a menos que haja uma circunstância muito especial“, disse Newgarden.