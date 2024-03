Jos Verstappen e a bomba-relógio na Red Bull: “equipa corre o risco de se desfazer” | AutoSport

“Há tensão na Red Bull enquanto ele permanecer no cargo” (…) “equipa corre o risco de se desfazer” (…) “Não pode continuar como está” (…) “Vai explodir” (…) está a fazer-se de vítima” (…) é ele que está a causar os problemas”!

Já se sabia que Jos Verstappen, pai de Max Verstappen e Christian Horner não ‘morrem de amores’ um pelo outro, mas isso sempre foi moderadamente escondido da opinião pública, mas agora quem tivesse dúvidas dissipou-as: Jos Verstappen disse ao Daily Mail que a Red Bull corre o risco de se “desfazer” se Christian Horner continuar como chefe de equipa.

Já parece claro a toda a gente que existe uma guerra pelo poder na Red Bull. Há duas facções em disputa, os austríacos, Oliver Mintzlaff, Mike Mateschitz, Helmut Marko e os Verstappen. Do outro lado, o tailandês Chalermo Yoovidhya, que detém 51% das ações da Red Bull e Christian Horner.

A morte de Dietrich Mateschitz deixou um vazio de poder na Red Bull, até aí ninguém duvidava de quem mandava e a morte do ‘patriarca’ deixou em aberto a questão.

Christian Horner acumula muitas funções e tem muito poder, o que não agrada nada aos austríacos. A rejeição da Porsche é uma espinha atravessada do lado austríaco e Christian Horner terá sido fundamental para convencer Yoovidhya a recusar a Porsche.

Porquê? Diz-se que com a Porsche, Horner sabia que iria perder muito do poder que tem. Agora, com o surgimento deste caso, a facção austríaca viu ali a oportunidade certa para descredibilizar Horner e tirá-lo da Red Bull.

A grande questão agora é se a facção austríaca vence a batalha e o poder é dividido, que efeitos isso terá na equipa de Fórmula 1, que pode sofrer a médio prazo com a saída de Horner.

Apesar do comunicado que veio a público, não é inocente – de forma alguma – centena e meia de jornalistas, a FIA, a F1 – terem recebido um link do Google Drive com acesso a centenas de ‘screen’s de mensagens WhatsApp, alegadamente (sim alegadamente porque pode ser falso, é facílimo fazer aqui, alguém com más intenções só precisa de imaginação e de um programa de tratamento de imagem), e quando pensava que estava minimamente descansado, Christian Horner sofreu um ataque ainda bem pior do que o que já o assolava.

A investigação terminou na quarta-feira passada com a Red Bull a rejeitar as alegações e a ilibar Horner de qualquer irregularidade, mas nem demorou 24 horas a surgirem as mensagens.

A pressão a Horner voltou ainda com mais ‘força’ e para ajudar à ‘festa’, em declarações ao Daily Mail, Jos Verstappen disse que: “há tensão na Red Bull enquanto ele permanecer no cargo. A equipa corre o risco de ser desfeita. Não pode continuar da forma que está. Vai explodir. Ele está a fazer-se de vítima, quando é ele que está a causar os problemas”.

São palavras que não deixam dúvidas a absolutamente ninguém.

Resta saber se a pressão que se voltou a intensificar vai ser suficiente para afastar Horner ou não.

Seguem-se as cenas dos próximos capítulos…

