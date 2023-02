Jos Verstappen com problemas de saúde | AutoSport

Jos Verstappen passou a ser presença habitual no paddock da F1, acompanhando a par e passo a carreira do filho, além de ter começado a fazer ralis com mais regularidade. Mas não será o caso no arranque desta temporada, com o neerlandês a ficar impedido por motivos de saúde.

Jos Verstappen já estava a preparar-separa a nova temporada de ralis, mas tem vindo a sofrer de sintomas semelhantes aos de enxaqueca. De acordo com o website Verstappen.com, Jos foi examinado nos últimos dias e está agora de volta com boa saúde. No entanto, como os exames médicos adicionais devem seguir-se, foi decidido não se colocar por enquanto ao volante. Em vez disso, ele viajará para o Bahrein para seguir o arranque da época de Max.