Jos Verstappen ajuda jovem piloto a tentar chegar a F1

Jos Verstappen, pai de Max Verstappen está a ajudar um jovem piloto a chegar à Fórmula 1. Depois de ter sido fulcral no desenvolvimento da carreira do seu filho Max, o ex-piloto abraçou o ‘desafio’ de ajudar Thierry Vermeulen, filho do manager de Max, Raymond Vermeulen. Em declarações ao De Telegraaf, Jos Verstappen diz que “foi muito intenso com o Max, com ele, o objetivo era claro, chegar à Fórmula 1, isso sobrepunha-se a tudo, mas isso não é necessário agora, mas continua a ser um desafio agradável. Temos de ver o progresso do Thierry, mas ele chegará lá, estou convencido disso. Mas nunca mais o farei tão extremamente como o fiz com o Max. Nem mesmo se o meu ‘pequenote’ começar a correr”, acrescentou Verstappen, referindo-se ao meio-irmão de dois anos de Max: “Isso não significa que agora estejamos a trabalhar nisso sem compromisso. Este ainda é um projecto maravilhoso”, concluiu.