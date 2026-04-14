Jos desafia Max Verstappen a fazer ralis
Jos Verstappen lançou um desafio ao filho Max, convidando o tetracampeão do mundo de Fórmula 1 a experimentar ralis em primeira mão, depois de o piloto da Red Bull ter repetidamente descrito a modalidade como demasiado perigosa. O ex-piloto de F1, que compete no Campeonato Europeu de Rali desde 2025, respondeu às preocupações do filho com uma dose de ironia e um convite.
Max tem demonstrado a sua relutância sobre os ralis, citando especificamente a natureza implacável dos obstáculos fixos como árvores. Jos, apesar de reconhecer que as preocupações do filho têm fundamento, defendeu que a realidade é diferente da perspetiva de quem está de fora, sublinhando que a gestão do risco é central na modalidade. O próprio Jos admitiu que a sua abordagem ao risco hoje é diferente da que teria aos 29 anos.
“Não, correr num GT3 no Nürburgring, isso é agradável e seguro” disse Jos em tom irónico sobre as reservas do filho. “Ele devia vir fazer isso uma vez, por isso aqui vai o convite, Max… E depois falará de forma diferente sobre o assunto.
Ele fala sempre das árvores, mas a certa altura já não vês essas árvores. Sabes que estão lá. Tens isso em conta. Mas não te focas nelas. No entanto, sabes que estão lá, e isso é importante. Há sítios numa especial onde és um pouco mais cauteloso. Se há uma situação perigosa, és mais cuidadoso. Mas aprendes tudo isso para incorporar nas tuas notas.”
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