Jonathan Wheatley: “Tudo é um desafio na F1, mas estou a adorar esta fase na Sauber”

“Sim. Vamos ser realistas: não me parece que vamos lutar regularmente por pódios. Mas o que estas corridas mostraram é que os pequenos ganhos que estamos a conseguir — muitos dos quais nem são visíveis —, somados à performance que colocámos no carro numa fase final de um ciclo de regulamentos técnicos, são um sinal muito positivo. Como disse antes, existe uma grande energia na equipa. Estamos a avançar. Provavelmente não teríamos conseguido aquele resultado no início da época, porque tudo tem de estar perfeito para alcançar um pódio, como estes senhores aqui sabem bem. Mas tivemos a oportunidade de o saborear, de respirar um pouco e celebrar na fábrica antes de seguir para a corrida seguinte. Isso também é importante.”

“É sempre um desafio, mas tudo o que envolve ser diretor de equipa na Fórmula 1 é um desafio. Nem sempre se pode escolher quando se começa, e é preciso aproveitar ao máximo a oportunidade. Estes primeiros quatro meses com a equipa têm sido intensos, mas estou a adorar. Os desafios, a energia, o ambiente na equipa — tudo tem sido incrível. E, claro, essa energia só tem aumentado com os nossos desempenhos recentes.”

