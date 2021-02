Jody Scheckter tenta levar a F1 para a África do Sul

Desde 1993 que o Grande Prémio da África do Sul não está presente no calendário da Fórmula 1, mas isso pode estar prestes a mudar, já que os promotores sul africanos continuam a fazer tudo para garantir um lugar no calendário da Fórmula 1. Segundo o CEO da SAGP, a organização que procura todas as possibilidades, o objetivo é que a F1 regresse ao Circuito Kyalami já em 2022 ou na pior das hipóteses em 2023. Resta saber se a Liberty Media está disposta a alargar ainda mais o calendário ou opta por outra via.

A personalidade que encabeça esta tentativa é, curiosamente, Jody Scheckter, ex-piloto de F1, hoje em dia empresário, que competiu na Fórmula 1 de 1972 a 1980, ganhando o Campeonato de Pilotos em 1979, com a Ferrari e tem vindo a tentar convencer a Liberty Media a rumar ao continente africano: “A data alvo ainda é 2022 mas isso pode mudar devido aos efeitos da pandemia, por isso 2023 é talvez seja mais provável”, disse à Racefans.net.

Há muito que os responsáveis da F1 tentam o regresso a África, e como é lógico a África do Sul é o destino mais evidente, especialmente por causa da sua enorme história na Fórmula 1.