Jim Farley, Presidente e CEO, Ford Motor Company: “F1 é plataforma incrivelmente eficiente em termos de custos de inovação” | AutoSport

Com início já em 2023, a Ford e a Red Bull Powertrains irão trabalhar no desenvolvimento da unidade de potência que irá cumprir com os novos regulamentos técnicos, incluindo um motor elétrico de 350 kW e um novo motor de combustão, capaz de operar em pleno com os novos combustíveis sustentáveis, ficando apto para a temporada de 2026.

“O regresso da Ford à Fórmula 1 com a Red Bull Racing tem tudo a ver com onde queremos chegar como companhia: cada vez mais elétrica, definida pelo software, com veículos e experiências modernas”, referiu Jim Farley, Presidente e CEO, Ford Motor Company. “A F1

será uma plataforma incrivelmente eficiente em termos de custos de inovação, partilha de ideias e de tecnologias, bem como para a interação com dezenas de milhões de novos clientes.”