Jean Todt sobre Spa: “como sabíamos, talvez devêssemos ter tido um protocolo mais claro” | AutoSport

O Presidente da FIA, Jean Todt, admitiu que a sua organização deveria ter estado melhor preparada para o que ocorreu em Spa-Francorchamps. O responsável máximo pela Federação Internacional do Automóvel, chegou mesmo a culpar-se, porque sabiam o que iria acontecer e o protocolo devia estar preparado para tal acontecimento.

“Quer dizer, a única coisa de que me culpo é que sabíamos que isso iria acontecer”, disse Todt ao motorsport.com. “Portanto, como sabíamos, talvez devêssemos ter tido um protocolo mais claro,mas, por outro, porque é que isso aconteceu? Porque os carros são mais largos, com mais downforce, provavelmente não são suficientemente testados com pneus de chuva. E depois a visibilidade. É impossível num circuito como Spa. Conseguem imaginar se tivéssemos dito: ‘OK, vamos lá’. Na primeira, segunda ou terceira volta teríamos corrido o risco de ter 15 carros a bater uns nos outros, e não queremos isso. Queremos correr com chuva, mas de momento não temos os ingredientes para correr nessas condições”.

Todt ainda afirmou, que a segunda tentativa de levar os carros para pista, e que chegou a ser considerada corrida e com isso, metade da pontuação foi distribuída pelos 10 primeiros, foi uma tentativa genuína de haver corrida.

“A segunda tentativa foi porque tínhamos uma previsão do tempo que nos permitia pensar que poderia ser possível. Portanto, ainda foi um fim de semana de corrida, e como é um fim de semana de corrida, temos de distribuir pontos.”