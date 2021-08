Jean Todt: Próxima reunião da Comissão de F1 vai analisar acontecimentos da Bélgica | AutoSport

O Presidente daFederação Internacional do Automóvel, Jean Todt, confirmou hoje, em comunicado, que a reunião de 5 de outubro da comissão de F1 vai analisar os acontecimentos ocorridos no último domingo durante o GP da Bélgica. A questão da atribuição de pontos aos pilotos, também consta da ordem de trabalhos da reunião.

O comunicado do Presidente da FIA, começa por explicar que as condições de visibilidade eram muito más e que por isso a corrida não pôde não pôde continuar. Jean Todt explica ainda, que os comissários da FIA aplicaram bem o regulamento, mas que em conjunto com a F1 e equipas, o mesmo vai ser revisto e analisar se haverá lugar a alterações.

O comunicado na íntegra:

“O Grande Prémio da Bélgica deste ano apresentou desafios extraordinários para o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA. As janelas de oportunidade meteorológicas previstas não aconteceram ao longo do dia, e embora uma pequena janela tenha aparecido no final do dia, durante a qual houve uma tentativa de começar a corrida, as condições voltaram a piorar rapidamente. Portanto, devido à falta de visibilidade criada pelo spray atrás dos carros, não pudemos realizar a corrida inteira em condições suficientemente seguras para os pilotos, comissários de pista, bem como para os corajosos espectadores que esperaram muitas horas à chuva, pelos quais lamento muito. Isto foi reconhecido por todas as partes interessadas. Os comissários da FIA, com base nas disposições do Código Desportivo Internacional, pararam a competição para ganhar mais tempo, e portanto mais potencial, para dar aos fãs uma corrida de F1. Apesar destes esforços, a corrida não pôde ser iniciada após as voltas atrás do Safety Car, e os regulamentos existentes foram corretamente aplicados. Gostaria de agradecer e felicitar a equipa da FIA, a federação nacional e todos os voluntários pela qualidade do seu trabalho. A FIA juntamente com a Fórmula 1 e as equipas irão rever cuidadosamente os regulamentos para ver o que pode ser melhorado no futuro. As conclusões, incluindo o tema da atribuição de pontos, serão acrescentadas à agenda da próxima reunião da Comissão F1 a 5 de Outubro.”