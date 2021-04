Jean Todt a favor de F1 e Fórmula E no mesmo fim de semana

E se tivermos F1 e Fórmula E no mesmo fim de semana, na mesma pista. É um cenário que neste momento parece impossível mas que Jean Todt, presidente da FIA, não descarta.

“‘Não sou contra a ideia”, disse o francês de 75 anos à Gazzetta dello Sport. “Poderíamos ter um fim-de-semana com ambos, num circuito citadino. Pode funcionar, mas em geral a Fórmula E tem de manter a sua especificidade, o seu sabor futurista”.

Apesar da sua aposta forte nos elétricos, Todt não vê os desportos motorizados a tornarem-se completamente elétricos com os próximos anos.

A possibilidade de termos F1 e Fórmula E no mesmo fim de semana não é algo que deva acontecer tão cedo. A Fórmula E tenta cimentar a sua posição e começa a tornar-se, de certa forma, concorrência da F1, com muitas marcas a preferirem a competição elétrica ao Grande Circo. Por outro lado a F1 tem uma base de fãs fortíssima e pode-se dizer que é uma competição muito mais apelativa, quer ao vivo, quer na TV. Todo este conflito de interesses torna muito pouco provável que as duas competições possam interagir no mesmo fim de semana, para evitar o jogo de comparações que inevitavelmente aconteceria.