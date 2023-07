Jean Philippe Imperato e o futuro da Alfa Romeo no ‘motorsport’: “preciso de mais tempo para decidir…” | AutoSport

A propósito da presença de Jean Philippe Imperato, CEO da Alfa Romeo em Vila Real, perguntamos-lhe sobre futuro da Alfa Romeo no desporto motorizado, e quando haverá uma decisão nesse sentido. Como se sabe, a Alfa Romeo ainda não definiu o seu programa desportivo para os próximos anos, tendo Jean-Philippe Imparato afirmado que seria anunciado ou no Le Mans Classic ou no Grande Prémio da Grã-Bretanha, o que não sucedeu.

Antevia-se, caso fosse no evento francês a apresentação do programa da marca de Arese, uma entrada no mundo dos Hypercar, ao passo que se fosse na prova de Silverstone a continuidade na Fórmula 1 seria a escolha.

O Le Mans Classic foi realizado há duas semanas sem que houvesse um anúncio e em Silverstone também nada disse: “preciso de mais tempo para decidir, vamos analisar tudo, ponderar, e voltaremos no fim do ano com uma decisão. Vamos ver onde e como.

Nós queremos ganhar, a Alfa Romeo competiu na F1 e nos Sport-Protótipos, por isso temos latitude para escolher para onde queremos ir, mas a coisas estão a mudar muito depressa pelo que temos que ser cuidadosos onde pomos o nosso dinheiro. Tenho que ver, o negócio, o retorno do investimento! começou por dizer Imperato, e quando lhe perguntámos se é possivel vencer na F1? “O investimento na F1 é enorme, mas a F1 foi muito útil para nós nestes últimos cinco anos, porque tivemos o melhor retorno do investimento, em todo o paddock, na relação investimento/retorno”.

Admite-se que a Alfa Romeo vai escolher a F1 ou o Endurance, mas tal como disse Imparato, a decisão não está tomada.

Certo é que se sabe que Imparato teve em Silverstone um conversa com Guenther Steiner, Chefe de Equipa da Haas, pelo que essa deve ser uma hipótese, admite-se mesmo que é a possibilidade mais forte, que o construtor italiano junte forças com a Haas, como patrocinador principal, podendo depois a médio-prazo entrar no Campeonato do Mundo de Endurance e Le Mans, pois como se sabe no Grupo Stellantis já existe know how da disciplina, com a Peugeot. Vamos ver qual será a decisão final de Jean Philippe Imperato, CEO da Alfa Romeo e claro, Carlos Tavares, CEO do Grupo Stellantis.