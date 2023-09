Jean-Philippe Imparato e o futuro da Alfa Romeo no ‘motorsport’: “será F1 ou WEC” | AutoSport

Falámos com Jean-Philippe Imparato, CEO da Alfa Romeo no Caramulo Motorfestival, e ficámos a saber que não existe ainda uma decisão quanto ao futuro da Alfa Romeo no ‘motorsport’. Questionámo-lo sobre o rumor da HAAS mas Imparato disse-nos que: “falámos com muita gente, mas não houve nada de concreto nesse tópico com a Haas, quando houver novidades vocês vão saber”.

Tal como já nos tinha dito em Vila Real, que precisava de “mais tempo para decidir, vamos analisar tudo, ponderar, e voltaremos no fim do ano com uma decisão. Vamos ver onde e como. Nós queremos ganhar, a Alfa Romeo competiu na F1 e nos Sport-Protótipos, por isso temos latitude para escolher para onde queremos ir, mas a coisas estão a mudar muito depressa pelo que temos que ser cuidadosos onde pomos o nosso dinheiro. Tenho que ver, o negócio, o retorno do investimento”, e agora as coisas não mudaram muito, continua tudo em cima da mesa: “ficamos desligados da Sauber no final deste ano, tem sido uma história fantástica de seis anos, mas é o fim da história, acaba aqui” começou por dizer. Quanto a ficar na F1: “não vou chegar ao ponto de despejar ‘toneladas’ de dinheiro num programa, os custos hoje de se estar na F1 são completamente loucos se quisermos chegar a determinado nível, mas nós não queremos sair do motorsport, pelo que temos tudo em cima da mesa”, deixando no ar a permanência na F1 ao mesmo estilo que fizeram até aqui com a Sauber, mas com outra equipa, mas a ideia que noa fica é que a Alfa Romeo se está a preparar para o WEC: “para onde formos, queremos estar entre 3 a 5 anos, de forma sustentável, coerente com os objetivos da marca. Para os ralis não vamos, para a Fórmula E não faz sentido, não seria coerente já lá há marcas da Stellantis, pelo que não temos muitas opções, portanto será F1 ou WEC”, disse.