Jean Alesi sobre chegar à F1: “Hoje em dia é preciso ser bilionário e comprar uma equipa”

Giuliano Alesi esteve presente no início da semana em Fiorano, a bordo do SF71H, o monolugar da equipa italiana em 2018. Apesar disso, esta parece ser uma das únicas vezes que o filho de Jean Alesi pode estar a bordo de um fórmula 1. Após o teste, Giuliano também deixou a Academia de Pilotos da Ferrari.

Jean Alesi explica que o filho irá correr no Japão porque na Europa, para correr, é preciso pagar muito. Em entrevista ao Gazzetta dello Sport, Alesi afirmou: “Ele irá correr quase todos os fins de semana no Japão, algo que na Europa não é possível, a não ser que queiras pagar muito dinheiro. Hoje em dia é preciso ser bilionário e comprar uma equipa, porque se não for assim não chegas ao mundo da Fórmula 1”.

“Os lugares está bloqueados pelos pilotos do Vasseur ou do Wolff. Infelizmente a Ferrari, que também dá motores a algumas equipas de Fórmula 1, também consegue colocar os seus próprios pilotos. O Mick Schumacher conseguiu o seu lugar na Fórmula 1 com o título da Fórmula 2 e o apoio da Ferrari foi essencial”, acrescentou Alesi.