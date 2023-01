Jamie Chadwick mantém vivo o “sonho” da F1 ao manter-se ligada à Williams | AutoSport

Jamie Chadwick, a tricampeã da W Series, vai passar a competir na Indy NXT (anteriormente Indy Lights) com Andretti Autosport em 2023, mas mantém a sua ligação com a Williams como piloto da academia que se iniciou em 2019. Chadwick “continuará com um programa de simulador personalizado para ajudar na sua progressão e fornecer um apoio valioso aos preparativos da equipa para a corrida”, garante a equipa em comunicado.

A piloto britânica salientou que “continuar a relação com a Williams é espantoso”, podendo ainda “manter vivo esse sonho da Fórmula 1”, que “é muito importante” para a sua carreira.

Chadwick, que já testou na Indy NXT no final da época passada, “é uma piloto incrivelmente talentosa e um modelo importante para inspirar a próxima geração de mulheres no desporto motorizado”, explicou Sven Smeets, Diretor Desportivo da Williams Racing. O responsável diz estar ansioso por trabalhar com Jamie Chadwick naquele que será o seu quinto ano com a equipa.