Jacques Villeneuve: “Hamilton vai ter que correr muitos mais riscos…e não está habituado”

De acordo com Jacques Villeneuve, campeão do Mundo de Fórmula 1 de 1997,

Lewis Hamilton tem agora de correr muitos mais riscos de modo a ganhar corridas e eventualmente a chegar ao título: “Vai ser emocionante”, disse o francês canadiano ao f1-insider.com. “Já vimos em Imola que Lewis Hamilton já não está habituado a correr grandes riscos. Mas ele tem de o fazer agora, porque, ao contrário dos anos anteriores, tem agora um adversário em pé de igualdade que pilota por outra equipa”, disse Villeneuve que acha que Hamilton devia ter tido mais cuidado na primeira curva face a Verstappen “porque ele estava do lado de fora. Em vez disso, ele arruinou a sua corrida na primeira curva”, disse Villeneuve. Um ‘prognóstico’ depois do jogo, pois qualquer dos dois, Hamilton e Verstappen poderiam ter saído ‘mal’ daquela manobra. ‘Tocou’ ao inglês, mas poderia ter ‘caído’ para qualquer dos dois, pelo que a crítica de Villeneuve, agora, é fácil: “Lewis também arriscou demasiado na ultrapassagem de outros carros, o que duvido que lhe tivesse acontecido nos últimos anos. A bandeira vermelha causada pelo seu próprio colega de equipa Valtteri Bottas salvou-o, mas ele não pode contar com isso”, disse Villeneuve, que acrescenta ainda que “Vejo Perez a ajudar Max mais do que Bottas pode ajudar Hamilton”, concluiu.