Jack Doohan responde a especulações e reafirma compromisso com a F1

Jack Doohan abordou os rumores sobre o seu futuro na Alpine, garantindo que se mantém focado em iniciar a sua trajetória como piloto titular e consolidar o seu lugar na Fórmula 1. O australiano, que atuava como piloto reserva, foi confirmado na equipa para 2025, substituindo Esteban Ocon e formando dupla com Pierre Gasly.

Após a saída antecipada de Ocon no final de 2024, Doohan teve a sua estreia antecipada no Grande Prémio de Abu Dhabi, terminando a corrida em 15º lugar. No entanto, a recente contratação de Franco Colapinto como piloto de testes e reserva da Alpine, gerou de imediato grandes questões sobre a estabilidade do posto de Doohan na equipa.

Claramente, o argentino é uma seta apontada ao australiano, que apesar de se mostrar calmo e focado no objetivo, sabe perfeitamente que na F1, ou ‘mata’, ou ‘morre’…

O chefe da equipa, Oliver Oakes, minimizou as especulações, garantindo que Doohan terá uma chance justa em 2025 e que a chegada de Colapinto faz parte de uma estratégia de longo prazo, sem representar uma pressão direta sobre o australiano. Não poderia dizer outra coisa…

Em entrevista à Sky Sports F1, Doohan afirmou estar muito motivado e ansioso para iniciar a temporada, destacando o privilégio de integrar a Fórmula 1. Aos 22 anos, ele será um dos seis novatos na grellha de 2025, ano marcado por mudanças significativas, incluindo a surpreendente transferência de Lewis Hamilton para a Ferrari: “É um momento especial. Acompanhei esses pilotos desde criança, especialmente Lewis, e agora estou entre os 20 da F1. O meu objetivo é consolidar o meu lugar para o futuro”, declarou Doohan. Na verdade, isso está nas suas mãos. Se o consegue ou não, é uma outra conversa, que fica para mais tarde…

O piloto participará do evento de lançamento da temporada, F1 75 Live, em Londres no dia 18 de fevereiro, antes de estrear oficialmente no carro de 2025 nos testes de pré-temporada no Bahrein, de 26 a 28 de fevereiro.