Jack Doohan não vai competir na F2 em 2024 e mantém objetivo de ingressar na F1 | AutoSport

Jack Doohan esteve ao volante do Alpine A523 de Pierre Gasly durante o primeiro treino livre do Grande Prémio do México, tendo confirmado depois que não voltará a competir no Campeonato FIA de Fórmula 2 na próxima temporada, focando-se totalmente no seu objetivo de competir na Fórmula 1.

“Não vou competir na Fórmula 2 no próximo ano”, disse Doohan. “Não me parece realista. Com tudo o que aconteceu, aproveitei ao máximo. Fizemos um excelente trabalho com o que estava sob o meu controlo, por isso fazer outra época não iria trazer um grande ganho”.

Admitindo que as duas temporadas passadas na F2 não correram como planeado, conseguindo ainda assim mostrar os suas melhores qualidades como piloto, Doohan não afastou a possibilidade poder competir no programa da Alpine na classe Hypercar do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), na estreia do LMDh A424, mas sempre concentrado em ingressar na F1. “Não tenho nenhuma indicação sobre o WEC, nem nada confirmado. Não se trata realmente de um ‘quando é que vou saber’. É sobre o que estamos a planear. Mesmo que eu me aventurasse, o plano seria voltar à Fórmula 1 em 2025. A equipa está satisfeita com o trabalho que estamos a fazer e com a trajetória que estamos a seguir, por isso, se surgir a possibilidade de ir nessa direção [do WEC], para aprofundar as minhas bases e alargar os meus conhecimentos em diferentes áreas, então estou ansioso por isso, mas o objetivo e a trajetória continuam a ser a Fórmula 1, e a equipa continua a lutar por isso e permaneço na equipa a lutar por esse lugar. Este é o meu percurso e tenho a certeza de que vou lá chegar”, disse o australiano.