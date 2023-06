Já viu os destroços do Haas de Romain Grosjean? Nós mostramos… (fotogaleria) | AutoSport

Romain Grosjean, agora piloto oficial da Lamborghini, falou sobre a sua vida depois da Fórmula 1, isto quando quando se inicia a contagem regressiva para a sua participação no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA com o LMDh da marca italiana.

Recentemente, visitámos a F1 Exhibition em Madrid, onde estão expostos os ‘restos mortais’ do HAAS com que Romain Grosjean teve o seu terrível acidente no Bahrein 2020, e mostramos-lhe as imagens.

Agora baseado em Miami, Grosjean, de 36 anos, disputou 179 corridas na Fórmula 1, durante um total de nove temporadas, entre 2012 e 2020, além de também ter participado em algumas provas de 2009. Desde 2021, Romain compete no campeonato norte-americano IndyCar Series. Este ano, estreou-se com a Squadra Corse, a divisão de competição da Lamborghini, com um Huracán GT3 EVO2, nas 24 Horas de Daytona, que se realizaram em janeiro. Com o progresso no LMDh a ganhar, rapidamente, impulso, Grosjean está a desempenhar um papel determinante no desenvolvimento do muito aguardado protótipo de competição híbrido LMDh da Lamborghini: “Estou muito entusiasmado por fazer parte do projeto com o LMDh para o próximo ano. Adoro a marca, gosto do projeto, gosto da abordagem, e gosto das pessoas por detrás do mesmo. Sei que há muito trabalho a fazer, e que todos aprenderemos muito, mas estou preparado. A Lamborghini é uma marca que adora ter êxito, uma marca com muita história. Por isso, quando fazemos algo, temos que fazê-lo bem”.

Durante a primeira volta do Grande Prémio do Bahrain de 2020, Grosjean sobreviveu a um aterrador acidente a alta velocidade, após o qual ficou encarcerado no seu Haas VF-20 durante 28 segundos, ao mesmo tempo que se levantava um autêntico inferno. Porventura um dos mais dramáticos acidentes da história da F1 moderna, Grosjean reflete positivamente sobre como o acidente, e suas consequências, afetaram a sua vida: “O meu acidente mudou muito a minha perspetiva. Ser corajoso é forçarmos-nos a nós próprios para ir mais além do que aquilo a que acreditamos que vamos chegar. Trata-se de desafiarmo-nos a nós mesmos.

A vida é algo belo, e, até ter sofrido aquele acidente, não tinha percebido que podia desaparecer tão rapidamente.

Parece uma loucura, mas, como a minha vida agora é melhor, vejo-o como algo positivo. Quero desfrutar mais da vida, divertir-me, e garantir que cada dia é um dia bom.

Estou ciente de que corro riscos na minha vida, mas também existem limites que imponho a mim próprio”.

Um comprometido pai de família, entre os seus muitos talentos, Grosjean é um cozinheiro experimentado, e aprendeu recentemente a voar. Este é um homem dedicado a alargar os seus horizontes. “Sou pai, sou marido. Sou apenas uma pessoa normal, que adora atividade, que adora ‘fazer’. Quando começo algo, vou a fundo. Voar faz com que as minhas viagens, e a minha vida, sejam mais eficientes e mais divertidos. Sinto-me em paz quando voo. Quando voamos reservamos um pequeno espaço no céu para nós mesmos, e vê-se a Terra de outra maneira”.