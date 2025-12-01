Isack Hadjar perto de substituir Yuki Tsunoda na Red Bull
A Red Bull está prestes a anunciar a sua dupla de pilotos para 2026, e grandes mudanças são esperadas.
Segundo escreve o Der Telegraaf, Isack Hadjar deverá ser promovido para a equipa principal, Red Bull Racing como o novo companheiro de equipa de Max Verstappen, Arvid Lindblad deverá ocupar esse lugar que fica vago na Racing Bulls, a equipa júnior, Liam Lawson deve manter o lugar e Yuki Tsunoda fica sem um lugar de piloto principal em 2026, mas a Honda pode dar uma ajuda a Tsunoda, e colocá-lo no programa de Teste de Carros Anteriores (TPC) (ndr, TPC significa Testing of Previous Cars e representa uma oportunidade crucial para as equipas de Fórmula 1 contornarem as restrições rigorosas de testes com carros atuais..
A Red Bull está a negociar com a Honda para usar os seus motores V6 atuais nos testes TPC em 2026, essenciais para dar tempo de pista adicional a jovens talentos.
Este acordo TPC poderia garantir um papel de piloto de reserva a Tsunoda em ambas as equipas Red Bull, incluindo um programa TPC para si próprio, mantendo-o envolvido na Fórmula 1, apesar da perda do seu atual lugar.
