Isack Hadjar é um dos rookies na F1: conheça a sua história

Isack Hadjar está rapidamente a afirmar-se como um dos jovens talentos mais promissores do automobilismo. Com uma trajetória que começou no karting e passou pelas categorias de base até à Fórmula 2, o piloto franco-argelino tem demonstrado repetidamente o seu potencial.

Hadjar foi o último piloto anunciado para a temporada de 2025, ocupando o lugar na Racing Bulls após a reestruturação da Red Bull, que viu Liam Lawson substituir Sergio Pérez. O parisiense destacou-se desde cedo, conquistando pódios e vitórias nas competições de monolugares, incluindo a Fórmula 4 Francesa e a Fórmula 3 Asiática.

Em 2023, a sua estreia na Fórmula 2 ficou abaixo das expectativas, mas a Red Bull manteve a confiança nele, proporcionando-lhe testes na Fórmula 1 com a AlphaTauri e a equipa principal. Em 2024, Hadjar respondeu com uma temporada forte, vencendo quatro corridas e disputando o título até ao final contra Gabriel Bortoleto, acabando como vice-campeão após um erro na última corrida, em Yas Marina.

Apesar de não ter conquistado um título nas categorias de base, a sua velocidade e talento garantiram-lhe um lugar na Fórmula 1 ao lado de Yuki Tsunoda. Christian Horner, chefe da Red Bull, destacou o seu “talento bruto” e acredita que, com mais experiência, poderá tornar-se um nome forte na categoria. Agora, resta ver se Hadjar se juntará à elite dos pilotos formados pela Red Bull que conseguiram consolidar carreiras de sucesso na F1.

Karting (2012-2018)

Nascido em Paris em 2004, a carreira de Isack nos desportos motorizados começou no karting em 2012. Durante os anos seguintes, competiu em vários campeonatos nacionais, mostrando o seu talento natural. Na sua última época de karting, em 2018, competiu internacionalmente no Campeonato Europeu CIK-FIA OK Junior.

Série Júnior (2019-2020)

Em 2019, aos 14 anos, Isack estreou-se nos monolugares no campeonato francês de F4. Rapidamente deixou a sua marca, vencendo em Spa-Francorchamps e terminando em 2º lugar como estreante na classificação. No seu segundo ano na série, em 2020, obteve três vitórias, oito pódios e duas pole positions, terminando em 3º no campeonato, estabelecendo-se como uma estrela em ascensão nos monolugares.

Campeonatos regionais e asiáticos (2021)

A carreira de Isack deu um grande passo em frente em 2021, quando ele competiu no Campeonato Asiático de Fórmula 3 e no Campeonato Europeu Regional de Fórmula. Na série F3 Asian com Evans GP, ele terminou em 6º lugar no geral, apesar de correr em tempo parcial, garantindo vários pódios, incluindo três em Yas Marina. Simultaneamente, no Campeonato Europeu Regional de Fórmula com a R-ace GP, impressionou no Mónaco ao marcar a pole position e vencer a corrida na sua primeira visita ao principado. Terminou a época em 5º lugar na classificação e foi campeão de estreantes, demonstrando a sua capacidade de competir com alguns dos melhores pilotos da Europa.

Fórmula 3 (2022)

Em 2022, Isack passou para a Fórmula 3 da FIA com o Hitech Grand Prix. Ele começou forte vencendo a Sakhir Sprint Race desde o início da temporada. A partir daí, Isack tem sido um candidato ao título durante toda a temporada e terminou em 4º lugar no geral numa temporada famosa e muito disputada. O seu desempenho, marcado pela resiliência e por um forte espírito de corrida, demonstrou a sua prontidão para progredir para níveis de competição mais elevados.

Fórmula 2 (2023)

Isack subiu para a Fórmula 2 em 2023, permanecendo na Hitech Grand Prix. A época foi uma mistura de experiências de aprendizagem e desempenhos de destaque, incluindo um memorável 3º lugar na Austria Sprint Race, onde partiu do 21º lugar. Apesar de um resultado final dececionante na classificação da época, a época de Isack proporcionou uma experiência valiosa num ambiente altamente competitivo, que lhe serviu de base.

Fórmula 2 (2024)

A temporada de 2024 marcou um ano crucial na carreira de Isack, quando ele se juntou à Campos Racing para a sua segunda temporada na Fórmula 2. Desde o início, Isack impressionou e continuou a obter grandes resultados. Antes da pausa de verão, Isack já contava com 4 vitórias em corridas e uma liderança muito clara de 36 pontos no campeonato. O infortúnio com os tempos do Safety Car e os problemas mecânicos tornaram a luta pelo título muito desafiante até à última corrida da época, onde Isack não conseguiu lutar enquanto assistia a Gabriele Bortoleto a conquistar o título.

Os pódios no Mónaco, na Bélgica, em Silverstone e no Qatar foram momentos marcantes de uma época que solidificou o seu lugar como um dos pilotos mais promissores. O seu desempenho consistente e maturidade valeram-lhe o reconhecimento como um candidato à Fórmula Um.

Testes de Fórmula 1 e papel de piloto de reserva

Em 2023, fez a sua estreia na Fórmula 1 nos treinos livres durante o Grande Prémio da Cidade do México com a Scuderia AlphaTauri. Participou também numa sessão para a Red Bull Racing no Grande Prémio de Abu Dhabi. Em 2024, Isack foi promovido a piloto de reserva da Red Bull Racing e da VISA Cash App RB.

2025 e mais além…

Foi confirmado em dezembro de 2024 que o trabalho árduo de Isack, tanto ao volante como com a equipa técnica, garantiu-lhe um lugar a tempo inteiro na F1 com a Visa Cash App Racing Bulls, onde será parceiro de Yuki Tsunoda em 2025.