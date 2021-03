Irá Lewis Hamilton manter-se na Fórmula 1 em 2022?

O contrato de Lewis Hamilton com a Mercedes expira no final de 2021. Muitos ficaram surpreendidos que o acordo, que demorou muito a alcançar, tivesse apenas uma extensão de um ano e agora muitos se questionam: Irá Lewis Hamilton correr depois desta época?

A saga da renovação do contrato foi incrível. “Contrato de 1 ano…e poder de veto”, Toto Wolff a dizer que “três anos de contrato para Hamilton é improvável”, Christijan Albers a dizer que “O Russell ‘lixou’ o contrato ao Hamilton” e até Bernie Ecclestone a dizer que “Não há mais contratos de 50 milhões para Hamilton”.

Hamilton fez 36 anos em janeiro, e é provável que reclame a sua 100ª vitória e pole position em 2021 (e possivelmente o oitavo título), mas a verdade é que nunca escondeu o seu interesse em atividades fora das pistas. Disse-se recentemente, e com razão que, quando Hamilton decidir sair, nunca mais ninguém o vê aos comandos de um carro de competição, passe o exagero e fique a ideia.

Se for campeão pela oitava vez, fica com muito pouco para alcançar no desporto, mas há um dado importante: Os novos monolugares de 2022. Um piloto como Hamilton deve gostar, pelo menos, de experimentar as novas regras e novos carros de 2022, mas quer opte ou não, e quer decida ou não fazê-lo, será sem dúvida objeto de especulações quentes na Silly Season.