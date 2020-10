IPDJ procura voluntários para o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1

O Grande Prémio de Fórmula 1 vai ter lugar no próximo fim-de-semana de 23 e 25 de Outubro no Autódromo do Algarve. No âmbito da organização do evento, o IPDJ irá selecionar voluntários/as para apoio nas seguintes tarefas: Apoio à bilheteira; Informação ao Público; Apoio a zonas de segurança e Encaminhamento do Público, para os dias 22, 23, 24 e 25 de outubro.

Para efetuar inscrição, os interessados deverão realizar o seu registo em: https://programas.juventude.gov.pt/, ativar a sua conta e aceder a:

CLIQUE AQUI

e a: CLIQUE AQUI

É atribuído aos/às voluntários/as, certificado de participação, seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil e lanche box.

Para mais informações contactar a Direção Regional do Algarve do IPDJ, através do telefone 289 891 820 ou do e-mail [email protected]