O ano de 2020 está a ser ‘diferente’ a muitos níveis, os desportos motorizados não são exceção, e nesse particular as coisas têm sido, regra geral, bem agradáveis para as cores portuguesas. Filipe Albuquerque lidera destacado a ELMS, Félix da Costa foi Campeão de Fórmula E, Miguel Oliveira venceu a sua primeira corrida de MotoGP, competição que termina a época em Portugal, no AIA, pista onde regressa, 24 anos depois o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, corrida que pode ainda contar com presença portuguesa. António Félix da Costa e o seu ‘manager’, Tiago Monteiro, estão a trabalhar para essa possibilidade. Saiba mais no vídeo que lhe preparámos…

“IndyCar, Le Mans na Fórmula 1, há muito interesse em Félix da Costa: Quem o diz é Tiago Monteiro” (vídeo)