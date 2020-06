IndyCar abre-se ao público: pode a F1 fazer o mesmo?

Mais novidades vindas dos Estados Unidos da América. A IndyCar vai ter dois Grandes Prémios com adeptos já no próximo mês. As corridas de Road America (11 e 12 de julho) e de Iowa Speedway (17 e 18 de julho) terão espetadores.

Claro que o número será limitado nas bancadas, com distâncias de segurança. Antes de entrarem, todos os espetadores terão a sua temperatura medida e não terão acesso ao paddock.

A questão é saber se, tendo em conta a pandemia coronavírus, este não é um risco tomado prematuramente, mas a IndyCar está convencida de que pode organizar com segurança. Pode ser um grande exemplo para a Fórmula 1 poder decidir se as suas corridas poderão ter público ainda este ano ou não.