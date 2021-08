INDY: McLaren Racing irá adquirir participação maioritária na Arrow McLaren SP | AutoSport

A McLaren Racing mais um passo no seu regresso a tempo inteiro à IndyCar ao anunciar hoje que celebrou um acordo para adquirir uma participação maioritária na equipa Arrow McLaren SP IndyCar. A transação será encerrada até ao final do ano e a McLaren Racing adquirirá uma quota de 75% da equipa. Os termos financeiros do acordo não estão a ser divulgados. O acordo surge a meio da segunda temporada da parceria da McLaren Racing com a Schmidt Peterson Motorsports.

A equipa foi originalmente fundada por Sam Schmidt em 2001, com Ric Peterson a juntar-se em 2013 para formar a Schmidt Peterson Motorsports (SPM). A equipa teve um dos programas Indy Lights de maior sucesso nos últimos tempos, garantindo sete campeonatos de pilotos, enquanto na série INDYCAR reclamou 13 pole positions e 27 pódios, incluindo nove vitórias em corridas, duas como Arrow McLaren SP.

A equipa será liderada por um novo quadro de cinco pessoas, composto por três nomeados para a McLaren Racing juntamente com Sam Schmidt e Ric Peterson, sendo presidido por Zak Brown, CEO da McLaren Racing. Taylor Kiel, Presidente da Arrow McLaren SP, continuará a liderar e supervisionar as operações da equipa, reportando diretamente à direção.

McLaren regressou à competição a tempo inteiro da IndyCar em 2020 após uma ausência de 40 anos para criar a Arrow McLaren SP, formando uma parceria estratégica com o patrocinador principal Arrow Electronics e a SPM, trazendo conhecimentos técnicos e de engenharia para a operação existente. Além disso, a McLaren ajudou a reforçar a carteira comercial da equipa com a adição dos patrocinadores, ao mesmo tempo que apoiou as comunicações, atividades sociais e de conteúdo da equipa para ajudar a construir a sua crescente base de fãs.

O anúncio sublinha o crescimento contínuo da organização McLaren Racing, com quatro equipas de pleno direito, chefiadas pela McLaren F1 e complementadas pela McLaren IndyCar, McLaren Extreme E e McLaren Shadow esports.

Zak Brown, CEO da McLaren Racing, comentou:



“O anúncio de hoje é um forte sinal do nosso compromisso a longo prazo com a IndyCar, tanto como uma série de corridas como uma plataforma de marketing para a McLaren Racing e os nossos parceiros patrocinadores. Quero prestar homenagem a Sam Schmidt e Ric Peterson que, juntamente com o empenho e apoio da Arrow Electronics, construíram uma equipa formidável para continuarmos a crescer e cumprir a nossa ambição comum de consistentemente lutar por vitórias, pela Indy 500s e por títulos. A chave para isto é a liderança contínua de Taylor Kiel como presidente da equipa, que tem sido fundamental para o progresso da parceria até agora. A McLaren Racing acredita que a IndyCar continuará a fazer crescer a nossa marca na América do Norte, a servir a nossa base de fãs e parceiros norte-americanos em expansão e a impulsionar o valor a longo prazo. Vemos um potencial real para o crescimento contínuo da série sob a direção da Penske Entertainment e continuaremos a desempenhar um papel ativo de apoio ao sucesso do desporto, aumentando a base global de fãs e implementando a nossa agenda de sustentabilidade para cumprir os compromissos ambientais e sociais, incluindo o progresso da diversidade e inclusão na indústria”.