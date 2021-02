Indy: Haas retirou patrocínio a Romain Grosjean após o acidente

A Haas esteve perto de patrocinar Romain Grosjean na sua ida para a Indy, mas a ideia foi metida na gaveta após o acidente no Bahrein.

Quem o confirmou foi o próprio Gene Haas que explicou o motivo:

“Ele tinha perguntado se estaríamos dispostos a patrociná-lo na IndyCar, e penso que no início eu estava bastante aberto a isso”, disse Haas à RACER. “Mas depois do acidente no Bahrein, fiquei tão feliz que ele não se matou. Para alguém que acabou de destruir um carro, não podia estar mais feliz por ele ter sobrevivido ao acidente.”

“Não sei… ele tem mulher e três filhos, e eu apenas lhe disse que não conseguia ver que lhe dava dinheiro para sair e se matar. Apenas senti que ele precisava de ficar em casa e tomar conta da sua família. Se aquele carro tivesse estado uns poucos graus, de uma maneira ou de outra, ele não teria conseguido sair e teria morrido. Portanto teve muita sorte. E a equipa teve muita sorte. Não conseguia imaginar ter de enfrentar uma viúva ou os seus filhos. Simplesmente não conseguia fazer isso. Por isso disse: “Não, fica em casa, já não te posso ajudar lá”.

“Sabe, Grosjean é um grande piloto”, disse Haas. “Ele tem alguns dias muito bons, provavelmente tão bom como qualquer piloto por aí. Ele adora conduzir, e essa é a sua escolha. Eu só não quero fazer parte da má escolha. Sinto-me tão sortudo por ele ter escapado. Foi o dia de maior sorte em toda a saga Haas F1. Se aquele Halo fosse um pouco mais pequeno, então o seu capacete não teria cabido através dele e ele teria morrido. Ele esteve muito perto de ir desta para melhor. Por isso, estou muito feliz. Esse foi provavelmente o dia mais feliz nas corridas, foi vê-lo a saltar daquele carro”.