Indy, Dale Coyne: “Gostávamos de contar com Romain Grosjean

Romain Grosjean tem uma porta aberta para a Indycar. Dale Coyne, dono da equipa com o seu nome tem interesse no piloto francês que ainda recupera de algumas das lesões que sofreu no final da época.

Grosjean também já falou do interesse em correr nos Estados Unidos embora tenha de ponderar se quer fazer a mudança com a sua família, uma vez que é dos nomes falados para o projeto Peugeot no WEC.

Na quarta-feira, Coyne confirmou i Ed Jones como a sua primeira assinatura para 2021. Pietro Fittipaldi está também na calha, segundo consta, mas Grosjean parece ter uma vantagem.

“Obviamente, Romain é um bom piloto”, disse Coyne, citado pela Reuters. “Adoraríamos tê-lo. Estamos também a trabalhar em alguns outros nomes. Esperamos ter tudo isso abotoado e fazer um anúncio na próxima semana e depois irmos para os testes em Fevereiro”.

“Todos vocês poderiam fazer uma lista de cem condutores, falámos com provavelmente cada um deles este Inverno”, disse ele. “Empregados, desempregados, América, Europa, todos os países”. Tem sido um pouco espantoso”.