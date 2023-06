IMSA / WEC: Jenson Button regressa à competição no endurance | AutoSport

Depois de algum tempo afastado das pistas e mais recentemente com algumas presenças pontuais, Jenson Button está pronto para fazer uma época a tempo inteiro. O piloto britânico, campeão de F1 tem feito um pouco de tudo desde que largou a F1, mas diz-se agora pronto para se comprometer a uma época a full time.

Desde os Super GT, passando pelo endurance, pelo TT, o ralicross, Button tem experimentado várias sensações. As presenças têm sido pontuais, mas o piloto britânico quer agora fazer um campeonato a tempo inteiro:

“Não pensei que quisesse fazer uma época completa outra vez, devido ao facto de o calendário ser sempre muito preenchido, mas sinto que vou correr em algo no próximo ano, fazendo a época completa”, disse Button. “É ótimo fazer corridas isoladas, mas não se consegue tirar o melhor partido de si próprio. Por isso, sim, quero fazer uma época completa no próximo ano, se o tempo o permitir. Preciso de equilibrar algumas coisas porque tenho estado muito ocupado este ano. Serão corridas de resistência, no IMSA ou no WEC.”

“Ao longo dos anos, fiz muitas coisas diferentes, basicamente porque queria correr nessas séries, e tive muita sorte em poder entrar em certos carros e correr”, disse ele. “Sinto que não tenho nada a perder. Ganhei o campeonato do mundo de F1, consegui o que me propus fazer. Agora vou correr porque gosto de correr. Adoro aprender coisas novas e os desafios são o que me faz continuar, caso contrário já não estaria a correr.”