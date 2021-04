IMSA/WEC: Arranque da Audi está agendado para 2023

A Audi revelou que o seu programa LMDh fará a sua estreia competitiva nas 24h de Daytona de 2023, naquele que será o regresso da Audi ao endurance, com participação no IMSA e no WEC com o novíssimo chassis LMDh.

“A nova categoria LMDh enquadra-se perfeitamente na nossa nova posição no desporto automóvel”, diz Julius Seebach, Director Geral da Audi Sport GmbH e responsável pelo desporto automóvel na Audi. “O regulamento permite-nos colocar carros de corrida fascinantes em provas de prestígio em todo o mundo. Além disso, estamos a fazer uso de sinergias dentro do Grupo Volkswagen com a nossa estratégia de parceria”.

O novo carro da Audi está a ser desenvolvido em parceria com a Porsche que pertence ao mesmo grupo automóvel, que também está a preparar-se para competir na LMDh.

“Uma grande força do Grupo Volkswagen é a colaboração das marcas no desenvolvimento de carros de estrada”, disse Seebach. “Estamos agora a transferir este modelo comprovado para o desporto automóvel. No entanto, o novo protótipo desportivo será tanto um Audi genuíno como o Audi RS e-tron GT1 que foi lançado recentemente e que também foi desenvolvido numa plataforma partilhada com a Porsche”.

Todas as decisões conceptuais básicas foram entretanto tomadas: “Selecionámos um parceiro de chassis e decidimos sobre um conceito de motor. Juntamente com os nossos colegas da Audi Design, estamos atualmente a definir o aspeto que irá entusiasmar os nossos fãs”, afirmou Andreas Roos, responsável por todos os compromissos de fábrica de desporto automóvel da Audi Sport. “O nosso objetivo é que o primeiro protótipo esteja pronto no próximo ano e que a sua implementação esteja concluída no primeiro trimestre. Seguir-se-á um programa de testes intensivos em 2022. A primeira corrida está prevista para as 24 Horas de Daytona (EUA), em Janeiro de 2023.”