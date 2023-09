IMSA: Um piloto de F1 no ativo será colega de Filipe Albuquerque nas 24h de Daytona | AutoSport

Wayne Taylor desvendou um trunfo para o arranque da época 2024, e anunciou que um piloto de Fórmula 1 no ativo vai juntar-se à Wayne Taylor Racing com a Andretti Autosport para as 24h de Daytona, em janeiro, como parte do seu alinhamento de dois Acura ARX-06.

É com alguma surpresa que este anunciou chega, pois são muito poucos os pilotos que consideram fazer algo mais que não a F1. Mas o chefe da WTR garantiu que terá um piloto e F1 no seu alinhamento para as 24h de Daytona. O patrão de Filipe Albuquerque prepara uma época 2024 em grande, com a sua equipa a preparar os dois Acura, um esforço duplo para chegar ao sucesso. Jordan Taylor e Louis Deletraz juntar-se-ão a Ricky Taylor e Filipe Albuquerque como pilotos da temporada completa. Falta saber que ajudará nas corridas de longa duração, mas deveremos ter uma surpresa.

“Anunciámos os quatro [pilotos para época completa]”, disse Taylor à Sportscar365. “Vamos anunciar mais dois [para a Endurance Cup], e depois anunciaremos o último piloto após o último Grande Prémio.”

Taylor confirmou que o segundo carro terá o nº 40, com um novo patrocinador principal a ser anunciado, com a Konica Minolta a manter-se com o nº 10, que continuará a ser pilotado por Ricky Taylor e Albuquerque.