IMSA: Kevin Magnussen operado e em dúvida para as 24 Horas de Daytona | AutoSport

Kevin Magnussen será operado ao pulso esquerdo e deverá falhar a 61ª edição das 24 Horas de Daytona, prova inaugural da época 2023 do Sportscar Championship da IMSA, e que o dinamarquês ia dividir o Porsche 911 GT3 da MDK Motorsport com o seu pai, Jan Magnussen e Mark Kvamme. O piloto dinamarquês terá pela frente algumas semanas de recuperação após a cirurgia, que teve de ser agora realizada para não provocar qualquer constrangimento na preparação da sua temporada de Fórmula 1, coincidindo com a lendária prova de resistência norte-americana.

“Tinha o pulso dorido e fui ao médico para o examinar e encontraram um quisto que precisa de ser removido agora para que eu possa estar pronto para a época de F1”, explicou Magnussen, acrescentando que “provavelmente terei de descansar durante algumas semanas. Preciso de esperar e ver o que o médico diz, mas é pouco provável que consiga correr em Daytona”.

A sua equipa na Fórmula 1, a Haas emitiu uma breve comunicado expressando a confiança em contar com Kevin Magnussen nos testes de pré-temporada no Bahrein de 23 a 25 de fevereiro.